Главная новогодняя елка Туркменистана оказалась самой высокой в Центральной Азии

Самой высокой новогодней елкой в 2020 году среди стран Центральной Азии признана главная елка Туркменистана, сообщила телерадиокомпания «МИР 24».

Высота ашхабадской новогодней елки вместе с украшающей ее верхушку звездой – 41 метр, а ширина – 16 метров. Она установлена на площади перед культурно-развлекательным центром «Алем» «(Вселенная»).

На втором месте елка в Ташкенте, ее высота – 36 метров, а диаметр – 13 метров.

Замыкают «тройку» Нур-Султан и Бишкек. В этих двух столицах высота елок составила всего 25 метров.

Власти столицы Таджикистана в этом году приняли решение не устанавливать елку на центральной площади города.

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