Президент Туркменистана провел встречу с послом России – дуайеном дипкорпуса

Президент Гурбангулы Бердымухамедов по системе видеоконференцсвязи провел встречу с дуайеном дипломатического корпуса, аккредитованного в Туркменистане, послом Российской Федерации Александром Блохиным. Во встрече также принял участие заместитель председателя Кабинета министров, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

Приветствуя российского полпреда, туркменский лидер отметил, что за последние годы сложилась хорошая практика отмечать Новый год вместе – с участием глав дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, однако в нынешнем году, ввиду непростых обстоятельств, встреча проходит в новом формате.

Пользуясь случаем, Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Александра Блохина как дуайена дипломатического корпуса, и в его лице глав дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, с наступающим 2021 годом. Глава государства пожелал иностранным дипломатам всего самого наилучшего, крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, семейного счастья и добра.

«Пусть новый, 2021 год будет ознаменован для Вас миром и благополучием!», – сказал президент.

Рассказывая о приоритетах туркменской внешней политике, глава государства отметил, что на сегодняшний день Туркменистан поддерживает дипломатические отношения с 149 государствами мира и является членом около 50 международных организаций. Он также сообщил, что за рубежом действуют 40 дипломатических представительств и консульств Туркменистана, а в стране аккредитовано 46 дипломатических представительств и консульств иностранных государств, а также представительств международных организаций.

В свою очередь посол России поздравил президента Гурбангулы Бердымухамедова и в его лице весь туркменский народ с наступающим Новым годом.

«Как посол России высоко ценю ваш личный вклад в укрепление российско-туркменских отношений, выстраиваемых на принципах стратегического партнерства. Благодаря традиционно дружеским связям и доверительному диалогу на высшем уровне, между двумя нашими странами удалось выстроить крепкий фундамент взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», – сказал Александр Блохин.

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