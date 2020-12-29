В Ашхабаде обсудили роль расширения прав женщин в укреплении основ демократии

В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялся «круглый стол» с участием руководителя Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Натальи Герман. Во встрече также приняли участие председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова, а также руководители Национального центра профсоюзов и Центрального совета Союза женщин Туркменистана.

«Круглый стол» был посвящен взаимодействию государств Центральной Азии в вопросах расширения экономических, социальных и культурных прав женщин, а также их роли в укреплении основ демократии.

На встрече было отмечено, что избрание Туркменистана в Исполнительный совет структуры по вопросам гендерного равенства «ООН – женщины», является свидетельством приверженности Ашхабада гендерному равноправию и сотрудничеству с ООН по данному аспекту.

Также участники «круглого стола» рассказали о проводимых в Туркменистане мероприятиях по подготовке, в соответствии с документами ООН, национальных отчётов и обзоров, а также изучению передовой практики в данной сфере.

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