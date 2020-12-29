Спикер парламента Туркмении и глава Совета Федерации России провели телефонный разговор Приоритетные вопросы межпарламентского взаимодействия обсудили в ходе телефонного разговора председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова и председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Подчеркнув важность нейтрального статуса Туркменистана, председатель Совета Федерации РФ отметила огромную роль принципов туркменского нейтралитета в укреплении мира и стабильности в региональном и глобальном измерении. В ходе беседы стороны отметили, что Туркменистан и Россия привержены дружественным связям, а их сотрудничество было и остается одним из стратегических направлений внешнеполитической стратегии двух государств. Также стороны подчеркнули, что переход Туркменистана к двухпалатной парламентской системе открывает большие возможности для расширения туркмено-российского диалога в области законодательства. © TURKMENISTAN.RU, 2020