Президент Туркменистана посетил с внучками главную новогоднюю елку страны

Президент Гурбангулы Бердымухамедов вместе с внучками побывал на главной елке страны, установленной на площади перед культурно-развлекательным центром «Алем» («Вселенная») в Ашхабаде. Гостей тепло встретили герои новогоднего праздника – Аяз баба (Дед Мороз) и Гарпамык (Снегурочка).

Глава государства с детьми прошел к зеленой красавице, вокруг которой раскинулся сказочный городок. Дед Мороз и Снегурочка поздравили их с Новым годом. В свою очередь, глава государства поздравил с Новым годом всех детей страны, пожелав им крепкого здоровья и успехов в учёбе. Здесь в сказочном городке глава государства купил внучкам новогодние сувениры, расплатившись банковской картой. Дед Мороз вручил детям выбранные ими подарки, а те в свою очередь рассказали на разных языках новогодние стихотворения.

Затем участники праздника сфотографировались на память об этом событии.

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