На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 68 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 68 сделок на 16 миллионов 113 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Великобритании и Афганистана приобрели гидроочищенное дизельное топливо и автобензин соответственно, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Техническая сера (ГК «Туркменгаз») стала предметом сделок бизнесменов из России, ОАЭ, Турции, Китая и Афганистана. Помимо этого, коммерсантам из России, Китая, ОАЭ, Турции, Азербайджана, Узбекистана и Киргизии были реализованы бесцветное листовое стекло и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства предприниматели из Великобритании, ОАЭ, Индии, Китая, Турции, Пакистана и Армении приобрели хлопчатобумажную пряжу разных видов на общую сумму около 37 миллионов манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили хлопок-волокно. Сумма сделок составила свыше 225 тысяч манатов.

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