|27.12.20 08:31
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В столице Туркменистана прошел форум общественных организаций
В Ашхабаде прошел форум общественных организаций Туркменистана. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития эффективного взаимодействия государственных структур, бизнес-сообщества и неправительственных организаций для реализации социальных инициатив и привлечения внимания общества к проблемам людей с ограниченными возможностями.
В работе форума приняли участие представители свыше ста общественных объединений, которые ознакомились с новыми инициативами в области экологии, гендерного равенства и социальной политики. Особое внимание в ходе встречи было также уделено развитию волонтерского движения в рамках общественных организаций.
Выступившие на форуме отмечали, что главной целью в деятельности общественных организаций страны является обеспечение для людей с ограниченными возможностями комфортной жизни и возможностей для активной социальной реализации.
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