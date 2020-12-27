В столице Туркменистана прошел форум общественных организаций

В Ашхабаде прошел форум общественных организаций Туркменистана. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития эффективного взаимодействия государственных структур, бизнес-сообщества и неправительственных организаций для реализации социальных инициатив и привлечения внимания общества к проблемам людей с ограниченными возможностями.

В работе форума приняли участие представители свыше ста общественных объединений, которые ознакомились с новыми инициативами в области экологии, гендерного равенства и социальной политики. Особое внимание в ходе встречи было также уделено развитию волонтерского движения в рамках общественных организаций.

Выступившие на форуме отмечали, что главной целью в деятельности общественных организаций страны является обеспечение для людей с ограниченными возможностями комфортной жизни и возможностей для активной социальной реализации.

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