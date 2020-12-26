В целях укрепления правовой базы международного сотрудничества Туркменистан намерен присоединиться к ряду международных конвенций и соглашений. Об этом на заседании правительства по видеосвязи сообщил вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

По его словам, в настоящее время предлагается ратифицировать две конвенции ЮНЕСКО. Одна из них – Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования, принятая в 1960 году и являющаяся единственным междуна­родным документом, продвигающим принципы равного доступа к образованию для всех. На сегодняшний день ее участниками являются 104 государства.

Также предлагается ратифицировать принятую в 2005 году конвенцию «Об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения». Документ предусматривает защиту и стимулирование различных форм культурного своеобразия, взаимообогащение культур, а также расширение культурного диалога в мире. Участниками данного документа являются 148 государств.

Кроме того, предлагается присоединиться к договору о патентном праве, принятому Всемирной организацией по интеллектуальной собственности (WIPO) в 2000 году. Будучи многосторонним документом, договор предназначен для оперативного и упрощенного мониторинга заявок, поступающих на получение патентных документов, обеспечивающих правовую охрану промышленных образцов и изобретений.

Глава МИД Туркменистана в числе международных документов, к которым планирует присоединиться Ашхабад, также назвал конвенцию «О политике в области занятости» Международной организации труда. Эта конвенция, участниками которой являются 148 государств, была принята в 1964 году. Документ направлен на повышение уровня занятости населения, удовлетворение потребностей рынка труда в рабочей силе, эффективное управление трудовыми ресурсами и наращивание внешнеполитической деятельности Туркменистана в данной области.

Заслушав отчет, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что приоритетным направлением внешней политики Туркменистан является расширения взаимодействия со странами мира и международными организациями, прежде всего с ООН и ее специализированными подразделениями. Глава государства поручил вице-премьеру обсудить с Меджлисом (парламентом) озвученные предложения и принять необходимые практические шаги для выполнения намеченных планов.

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