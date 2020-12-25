В столице Туркменистана обсудили вопросы развития цифровой экономики

Состоялось онлайн-заседание Межведомственной комиссии по развитию цифровой экономики в Туркменистане. В обсуждении вопросов внедрения цифровых технологий на всех уровнях государственной и общественной жизни, приняли участие представители ряда министерств, ведомств, местных администраций, банков, специалисты IT-площадок.

В ходе заседания агентством «Туркменсвязь», уполномоченным органом по развитию цифровой экономики в стране, был представлен национальный проект единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Система призвана обеспечивать санкционированный доступ участников информационного взаимодействия (граждан-заявителей и должностных лиц органов исполнительной власти) к государственным электронным ресурсам в целях предоставления гражданам электронных услуг.

Кроме этого, на заседании был представлен проект системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) – цифровой программы, которая позволит центральным, региональным и местным органам власти страны, кредитным организациям и прочим участникам СМЭВ обмениваться данными, необходимыми для оказания государственных услуг гражданам и организациям в электронном виде.

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