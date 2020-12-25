Сервисные центры «КАМАЗ» появятся во всех регионах Туркменистана Сервисные центры российского автогиганта «КАМАЗ» появятся во всех регионах Туркменистана. Филиал компании «KAMAZ FTC Corp. LLP» в Туркменистане объявил тендер на строительство сервисных центров в велаятах (областях) страны. Соответствующее объявление опубликовали туркменские газеты. Компания намерена построить центры обслуживания своей автомобильной техники в областных центрах Балканабате, Дашогузе, Туркменабате и Мары. Первый сервисный центр «КАМАЗ» открылся в Ашхабаде в 2008 году. Комплекс, возведенный туркменскими строителями по заказу и на средства компании «КАМАЗ», рассчитан на комплексное обслуживание 1 тыс. автомобилей в год. Туркменистан является самым крупным покупателем грузовых автомобилей российского автогиганта в регионе. © TURKMENISTAN.RU, 2020