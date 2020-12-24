Спикер парламента Туркменистана приняла участие в обсуждении нового проекта ООН для Центральной Азии

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла участие в первой онлайн-встрече по созданию диалога высокопоставленных женщин государств Центральной Азии. Переговоры организованы Региональным бюро Программы развития ООН по государствам Европы и СНГ, а также Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Участники встречи обсудили политический, экономический и социальный аспект инициативы создания диалога высокопоставленных женщин государств Центральной Азии. В числе приоритетных направлений взаимодействия были названы интеллектуальная сфера, поддержка общественно-политических исследований, совершенствование законодательства по вопросам гендерного равенства, стимулирование прогрессивных начинаний женщин в разных областях. Особое внимание в ходе онлайн-встречи было уделено вопросам практической реализации «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» и Повестки дня ООН «Женщины, мир и безопасность».

На встрече было отмечено, что Конституция Туркменистана гарантирует женщинам весь спектр гражданских прав и свобод, а в будущем году, страна приступит к реализации второго Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства, рассчитанного на 2021–2025 годы. Этот документ включает в себя такие направления, как совершенствование национального законодательства, содействие равному доступу к образованию, расширение экономических прав и возможностей женщин и т. д.

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