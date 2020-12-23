|23.12.20 09:45
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Глава МИД Туркменистана провел переговоры с руководителем Японского банка международного сотрудничества
Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел в формате видеоконференции переговоры с главой Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Тадаши Маэдой.
В ходе встречи стороны обсудили развитие двусторонних торгово-экономических связей и участие японских компаний в реализации проектов на территории Туркменистана. Стороны особое внимание уделили введенным в строй предприятиям: газохимическому комплексу в поселке Киянлы, заводу по производству карбамида в городе Гарабогаз и заводу по производству бензина из природного газа в Ахалском велаяте (области). Также были обсуждены вопросы строительства газотурбинной электростанции в Лебапском велаяте (области) при участии японских партнеров.
Помимо текущих проектов, стороны рассмотрели перспективы совместной работы в транспортной и сельскохозяйственной отрасли.
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