Президенты Туркменистана и Узбекистана провели телефонные переговоры

Главные направления развития двустороннего партнерства обсудили в ходе телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Пользуясь случаем, туркменский лидер поздравил своего узбекского коллегу с успешным проведением заседания Совета глав государств СНГ и подчеркнул эффективное председательство Узбекистана в Содружестве в 2020 году.

«Уходящий год был весьма непростым по известным объективным трудностям, но Узбекистан, по нашему мнению, достойно справился с этой задачей, в результате чего состоялось большинство из запланированных совместных мероприятий, нацеленных на упрочение взаимодействия в рамках СНГ», – отметил Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе беседы стороны подчеркнули приверженность народов двух стран равноправному и взаимовыгодному партнерству. Было подчеркнуто, что благодаря прилагаемым усилиям межгосударственный диалог за последние годы вышел на новый уровень развития.

Подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении туркмено-узбекских связей в торгово-экономической и гуманитарно-культурной областях, главы государств выразили убежденность в том, что двустороннее сотрудничество будет и далее развиваться на благо братских народов.

В завершение телефонного разговора Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом, адресовав народам Узбекистана и Туркменистана пожелания мира, благополучия и процветания.

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