В Ашхабаде прошел литературно-музыкальный вечер в честь 200-летия со дня рождения Афанасия Фета

Представительство агентства «Россотрудничество» провело в Ашхабаде, музыкально-поэтический вечер в честь 200-летия со дня рождения выдающегося русского поэта-лирика Афанасия Фета.

Как рассказал на вечере заслуженный артист Туркменистана пианист Владимир Мкртумов, русские композиторы были буквально влюблены в лирику поэта и написали на его стихи свыше двухсот романсов.

Певцы Бахар Дурдыева и Нуры Нурыев под аккомпанемент Владимира Мкртумова (фортепиано) исполнили романсы Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Аренского, Танеева, Варламова и других композиторов на стихи Афанасия Фета. Особенно тепло публика приняла романс Варламова на стихи Фета «На заре ты ее не буди».

Представитель «Россотрудничества» в Туркменистане Евгения Белоглазов сказал, что вечер, посвященный двухсотлетнему юбилею Афанасия Фета, является завершающим в цикле музыкально-поэтических вечеров, проводимых «Россотрудничеством» в камерном формате в этом году. Ранее агентством были проведены вечера памяти писателей Ивана Бунина, Иосифа Бродского, Александра Блока, а также политика Виктора Черномырдина.

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