|21.12.20 11:24
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Туркменистан наращивает поставки электроэнергии в Афганистан
Туркменистан наращивает поставки электроэнергии в Исламскую Республику Афганистан. Соответствующее постановление о заключении дополнительных соглашений к контрактам по поставкам электроэнергии из Туркменистана в Афганистан подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ подписан главой государства в целях реализации планов по наращиванию объемов экспорта туркменской электроэнергии и развития туркмено-афганского партнерства в электроэнергетической отрасли.
Туркменистан на протяжении ряда лет продает электричество в соседнюю страну по льготным ценам.
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