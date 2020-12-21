Туркменистан наращивает поставки электроэнергии в Афганистан

Туркменистан наращивает поставки электроэнергии в Исламскую Республику Афганистан. Соответствующее постановление о заключении дополнительных соглашений к контрактам по поставкам электроэнергии из Туркменистана в Афганистан подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ подписан главой государства в целях реализации планов по наращиванию объемов экспорта туркменской электроэнергии и развития туркмено-афганского партнерства в электроэнергетической отрасли.

Туркменистан на протяжении ряда лет продает электричество в соседнюю страну по льготным ценам.

© TURKMENISTAN.RU, 2020