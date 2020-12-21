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21.12.20 11:24

Туркменистан наращивает поставки электроэнергии в Афганистан

Туркменистан наращивает поставки электроэнергии в Исламскую Республику Афганистан. Соответствующее постановление о заключении дополнительных соглашений к контрактам по поставкам электроэнергии из Туркменистана в Афганистан подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. 

Документ подписан главой государства в целях реализации планов по наращиванию объемов экспорта туркменской электроэнергии и развития туркмено-афганского партнерства в электроэнергетической отрасли.

Туркменистан на протяжении ряда лет продает электричество в соседнюю страну по льготным ценам.

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