В Ашхабаде повели итоги эстрадного конкурса «Звезда года»

В Ашхабаде прошел финальный тур творческого конкурса «Ýylyň parlak ýyldyzy» («Звезда года»).

Творческое состязание включало в себя несколько этапов. Первые отборочные туры прошли на уровне велаятов (областей), в ходе которых, жюри отобрало наиболее ярких кандидатов. После этого молодым солистам была предоставлена возможность выступить на телерадиоканале «Туркмен овазы» (Туркменская музыка). Телезрители и радиослушатели имели возможность оценить талант певцов и отдать свой голос за любимого исполнителя с помощью SMS и телефонных звонков. Этот этап конкурса выявил десять лучших исполнителей, которые и были отобраны для участия в заключительном туре.

После итогового подсчета голосов ведущие объявили финальное решение жюри. Обладательницей звания «Звезда года» стала Лейли Окдирова. Победительнице был вручен переходящий кубок и поощрительная премия.

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