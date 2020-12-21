На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 119 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 119 сделок на 22 миллиона 929 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана приобрели автобензин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Коммерсанты из России, ОАЭ и Афганистана закупили серу техническую, сжиженный газ и автобензин (ГК “Туркменгаз”), а российские предприниматели также приобрели мелкозернистый хлористый калий (ГК “Туркменхимия”). Кроме того, бизнесменам из России, Китая, ОАЭ, Турции, Катара, Азербайджана и Киргизии были реализованы гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, а также пряжа хлопчатобумажная.

За манатные средства предприниматели из Китая, ОАЭ, Великобритании, Катара, Индии, Казахстана и Армении приобрели хлопчатобумажную пряжу. Сумма сделок составила более 38 миллионов 903 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полипропилен, ковры ручной работы и пластиковые изделия на 47 миллионов манатов.

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