Посол России в Туркменистане провел пресс-конференцию по итогам уходящего года

Состоялась пресс-конференция в формате онлайн Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Туркменистане Александра Блохина, посвященная итогам туркмено-российских отношений в 2020 году. Во встрече приняли участие представители национальных СМИ, а также зарубежные журналисты, аккредитованные в Туркменистане.

В ходе пресс-конференции российский полпред ответил на ряд вопросов, связанных с политико-дипломатическими, торгово-экономическими и культурно-гуманитарными связями между Туркменистаном и РФ. В частности, по словам посла, несмотря на пандемию, объем двусторонней торговли увеличился более чем на 20 процентов и к концу года составил около 1 миллиарда долларов США.

Дипломат высоко оценил уровень туркмено-российского партнерства в области борьбы с пандемией. Он отметил, что Россия безвозмездно поставила в Туркменистан тест-системы более чем на 50 тысяч тестов, а Туркменистан закупил в России медикаменты и медицинские принадлежности более чем на 8 миллионов долларов. Кроме того, активно идет сотрудничество между

российскими и туркменскими врачами в режиме онлайн.

Также дипломат рассказал о положении с туркменскими студентами, поступившими в российские вузы, и не имеющие возможность приехать в Россию на учебы из-за медицинских ограничений. Посол подчеркнул, что все туркменские студенты, обучающиеся в России, смогут приехать в страну и продолжить обучение, как только будут сняты ограничения из-за пандемии.

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