Президент Туркменистана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоялось в формате видеоконференции.

Встреча на высшем уровне прошла под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, исполняющего обязанности президента Киргизии, спикера парламента Таланта Мамытова, президента Молдавии Игоря Додона, президента России Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

В своем выступлении на заседании Совета глав государств СНГ Гурбангулы Бердымухамедов еще раз подтвердил инициативную позицию Туркменистана в выработке подходов к реализации потенциала межгосударственного сотрудничества, отвечающего интересам благополучия и прогресса.

Туркменский лидер отметил, что, несмотря на известные объективные трудности, странам Содружества удалось провести большинство из запланированных совместных мероприятий, заседания Советов глав правительств, министров иностранных дел, Экономического совета, в ходе которых обсуждались стратегические направления взаимодействия в различных сферах и принимались важные документы.

Глава Туркменистана особо выделил Стратегию экономического развития СНГ до 2030 года. По его словам, туркменская сторона оценивает этот документ как своевременный и актуальный, отмечает его конкретику, ясность прописанных в нем целей и задач на долгосрочную перспективу и готова к совместной работе по их выполнению.

Глава Туркменистана высоко оценил тот факт, что среди приоритетов экономического партнёрства стран Содружества выделены такие направления, как транспорт, топливно-энергетический комплекс, связь и коммуникации, промышленная кооперация, торговля, инновации и технологии. По его словам, Туркменистан выступает за придание сотрудничеству в СНГ нового качества, переход к долгосрочному системному взаимодействию.

Туркменский лидер сделал акцент на том, что территории стран СНГ могут стать магистральными путями экономического партнерства на континенте, в широком смысле – соединяющими звеньями по линии Европа-Азия. В этой связи президент Туркменистана подчеркнул важность продвижения экономических интересов СНГ за географические пределы Содружества, интегрирования в совместные проекты сопредельных стран и соседних регионов. По словам Бердымухамедова, в первую очередь, это касается создания транспортно-транзитной инфраструктуры, оптимизации и расширения поставок энергоносителей, прокладки новых линий связи и коммуникаций. Глава государства отметил, что большие возможности сотрудничества по этим направлениям есть в Каспийском регионе, в том числе по созданию здесь современной системы комбинированной логистики с участием государств, не имеющих прямого выхода к Мировому океану. В этой связи туркменский лидер предложил рассмотреть перспективы использования Международного морского порта города Туркменбаши, а также современного торгового флота Туркменистана.

В продолжение своего выступления Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что уходящий год прошел под знаком борьбы с коронавирусной инфекцией, став серьезным испытанием для систем здравоохранения стран СНГ.

Как подчеркнул президент, в этих сложных условиях государства Содружества смогли оперативно наладить каналы взаимодействия по линии медицинских, санитарных, таможенных и других служб, проявив высокую ответственность, солидарность и взаимную поддержку перед лицом нового вызова. Пользуясь случаем, глава государства выразил благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за большой личный вклад в решение этой всеобщей проблемы.

В ходе выступления Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул необходимость более тесного взаимодействия и консолидации усилий стран СНГ на мировой арене, в крупнейших международных структурах, прежде всего, в ООН. По словам главы государства, на фоне непростых явлений в мировой политике, страны Содружества могли бы внести заметный вклад в стабилизацию обстановки, восстановление и укрепление роли международного права и Устава ООН, оказать содействие в создании атмосферы доверия и предсказуемости в отношениях между государствами. Говоря об этом, президент Туркменистана особо отметил важность принятия совместного заявления глав государств-участников СНГ в связи с 75-летием создания ООН.

«Как известно, по инициативе нашей страны 2021 год провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия. Туркменская сторона рассматривает это решение как хороший повод для возобновления серьёзного, ответственного диалога по вопросам современного мироустройства и международных отношений, предлагая вместе подумать над тем, чтобы наполнить его практическим и конкретным содержанием», – заявил Бердымухамедов.

Он проинформировал коллег по СНГ, что в следующем году в Ашхабаде планируется проведение международной конференции высокого уровня, посвященной вопросам укрепления мира, безопасности и обеспечения устойчивого развития. Президент Туркменистана пригласил лидеров стран СНГ принять участие в этом форуме.

Завершая свое выступление, глава Туркменистана выразил признательность Узбекистану за умелое председательство в СНГ в 2020 году и пожелал успехов Белоруссии, которая принимает председательство в следующем году.

Поздравив участников встречи с наступающим Новым годом, Гурбангулы Бердымухамедов пожелал всем крепкого здоровья и успехов, а народам государств Содружества – мира, благополучия и процветания.

По итогам заседания был подписан ряд согласованных документов. В их числе решение о совместном заявлении глав государств-участников СНГ по случаю 75-й годовщины создания ООН, решение о реализации в 2022 году межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в Киргизии, решение об объявлении в СНГ 2022 года Годом народного творчества и культурного наследия и 2023 года – Годом русского языка как языка межнационального общения.

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