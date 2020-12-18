Туркменистан и США обсудили развитие торгово-экономических связей

В заключительный день двусторонних политических консультаций в формате онлайн Туркменистан и США обсудили вопросы расширения торгово-экономических отношений.

Выступая на заседании, вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов подчеркнул, что торгово-экономические связи являются одним из главных направлений совместной деятельности двух стран. Он высказался за дальнейшее развитие партнерства в инвестиционной и инновационной деятельности, а также в области модернизации производства и взаимной торговли. Был подчеркнут успех многолетней работы американских компаний на туркменском рынке и эффективность Делового совета «Туркменистан – США».

На заседании были отмечены практические шаги Туркменистана по улучшению инвестиционного климата и нормативной базы, что подтверждается отчетами международных финансовых институтов, в частности МВФ, ЕБРР и Всемирного банка. Стороны отметили значимость Агентства США по международному развитию (ЮСАИД), включая его роль в реализации совместных проектов на национальном уровне и в рамках формата сотрудничества между странами Центральной Азии и США (С5+1).

В ходе заседания были обсуждены возможности развития сотрудничества в реализации инфраструктурных проектов регионального и международного значения. Среди потенциальных направлений взаимодействия названы создание межрегиональных транспортно-транзитных коридоров по линиям Восток - Запад и Юг - Север с выходом на азиатские, европейские и ближневосточные рынки. Также стороны обменялись мнениями о строительстве газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия. Особое внимание стороны уделили расширению партнерства в сфере экологической безопасности, включая возобновляемую энергетику и осуществление научных обменов.

Подводя итоги политических консультаций, стороны выразили удовлетворение позитивной динамикой развития связей между Туркменистаном и США, а также подтвердили приверженность партнерству в интересах всеобщего мира, безопасности и стабильного развития.

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