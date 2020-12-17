Состоялось заседание Делового совета «Туркменистан – США»

В онлайн-режиме состоялось очередное заседание Делового совета «Туркменистан –США», на котором были обсуждены ключевые аспекты развития туркмено-американского торгово-экономического сотрудничества.

С туркменской стороны в переговорах приняли участие члены правительства, руководители ряда министров и ведомств страны. С американской стороны диалог вели представитель Государственного департамента США Джонатан Хеник, исполнительный директор Делового совета «Туркменистан – США» Эрик Стюарт и руководители американских компаний John Deere, Case New Holland, Westport Trading Ltd., Caterpillar, Oxbow, S2Global, Visa, Boeing и другие.

В своем выступлении вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов отметил приверженность туркменского правительства расширению торгово-экономического взаимодействия с США. Он отметил многолетний позитивный вклад американских компаний в различные отрасли туркменской экономики.

В ходе заседания была подчеркнута необходимость диверсификации экономического партнерства между Туркменистаном и США, в котором инвестиционное, технологическое и финансовое направления занимают особое место. Также в рамках заседания состоялись отдельные онлайн-встречи между руководством американских компаний и членами правительства, главами сельскохозяйственного комплекса и банковской системы Туркменистана.

Деловой совет «Туркменистан – США» был создан в 2008 году по инициативе президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Заседания совета проводятся ежегодно в Ашхабаде или в одном из городов США.

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