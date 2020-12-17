В Ашхабаде обсудили реализацию рамочной программы сотрудничества между Туркменистаном и ООН на 2021-2025 годы

В МИД Туркменистана состоялось заседание руководящего комитета по реализации рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на 2021-2025 годы.

На открытии заседания вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов отметил высокий уровень многопланового сотрудничества между Туркменистаном и ООН. В частности, министр выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся достичь значительных результатов, отвечающих долгосрочным интересам Туркменистана и ООН в деле обеспечения устойчивого развития

Выступая на заседании, постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова подчеркнула приверженность Туркменистана развитию стратегического партнерства с ООН по широкому спектру вопросов. Она выразила благодарность правительству Туркменистана за содействие в реализации совместных программ и проектов, нацеленных на благополучие не только жителей Туркменистана, но и всего мира.

На нынешнем заседании состоялись презентации представителей ЮНИСЕФ, ВОЗ, ПРООН и ЮНФПА в Туркменистане о результатах совместной деятельности.

Участники заседания договорились рассмотреть в первом квартале 2021 года совместные стратегии мобилизации ресурсов Страновой команды ООН, а также рекомендации и предложения по финансированию рамочной программы и привлечению ресурсов для реализации «Повестки дня по устойчивому развитию на период до 2030 года» на национальном уровне.

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