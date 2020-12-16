Зажглись огни на главной новогодней елке Туркменистана

На главной елке Туркменистана зажглись огни. По сложившейся традиции самая высокая и красивая елка страны установлена в Ашхабаде на площади перед культурно-развлекательным центром «Алем» («Вселенная»).

Здесь же раскинулся сказочный новогодний городок для детворы. Высота елки, увенчанной восьмилучевой звездой и цифрами 2021, составляет 41 метр. Украшенная разноцветными игрушками и сверкающими гирляндами, она стала самым ярким символом наступающего года.

В церемонии зажжения огней на главной елке страны приняли участие Аяз-баба (Дед Мороз) и его внучка Гарпамык (Снегурочка). Перед приездом к елке они на кабриолете в сопровождении детворы совершили экскурсию по туркменской столице, осмотрев архитектурные достопримечательности города.

Вслед за главной елкой страны праздничными огнями засверкали все новогодние елки, установленные в велаятах (областях) на главных площадях городов и сел Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2020