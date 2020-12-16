МИД Туркменистана и Госдепартамент США проводят политические консультации

Ключевые вопросы двустороннего взаимодействия обсуждают в ходе трехдневных политических консультаций онлайн МИД Туркменистана и Государственный департамент США. На повестке дня основные направления двустороннего сотрудничества, в частности, вопросы безопасности, торгово-экономические связи, гуманитарный спектр.

Открывая заседание, вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов отметил, что туркмено-американские связи приобретают позитивную динамику развития. Он отметил, что президент Гурбангулы Бердымухамедов высоко оценил на последнем заседании правительства отношения Туркменистана с США, отметив, что Вашингтон является одним из важных торгово-экономических и внешнеполитических партнёров Ашхабада.

В первый день политических консультаций были обсуждены вопросы взаимодействия в области безопасности и рассмотрено сотрудничество в области охраны границ и борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Особый акцент был сделан на проблемах установления мира в Афганистане. В этой связи была отмечена готовность Ашхабада предоставить свое политическое пространство для налаживания межафганских переговоров по мирному урегулированию.

В ходе переговоров стороны подчеркнули эффективность таких форматов взаимодействия, как «Центральная Азия + США» и «Туркменистан – США – Афганистан». В ходе совещания была выражена приверженность сторон дальнейшему укреплению сотрудничества в деле обеспечения безопасности, в том числе посредством кооперации между профильными структурами двух стран.

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