Новый посол Афганистана вручил верительные грамоты президенту Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Афганистан в Туркменистане Хана Вали Хан Башармала.

В ходе беседы глава государства и дипломат обменялись мнениями о приоритетных направлениях двустороннего взаимодействия, в числе которых были обозначены торгово-экономическая и гуманитарно-культурная сферы.

Афганский полпред особо отметил актуальность инициатив Ашхабада по формированию мультимодальных транзитно-транспортных коридоров, оказывающих позитивное влияние на социально-экономическое возрождение Афганистана и его последовательную интеграцию в систему региональных и мирохозяйственных связей. Дипломат высказал главе государства признательность за оказываемую Туркменистаном поддержку в мирном восстановлении Афганистана. Он заверил главу туркменского государства, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления туркмено-афганского межгосударственного диалога.

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