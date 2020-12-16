|16.12.20 08:08
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Новый посол Афганистана вручил верительные грамоты президенту Туркменистана
Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Афганистан в Туркменистане Хана Вали Хан Башармала.
В ходе беседы глава государства и дипломат обменялись мнениями о приоритетных направлениях двустороннего взаимодействия, в числе которых были обозначены торгово-экономическая и гуманитарно-культурная сферы.
Афганский полпред особо отметил актуальность инициатив Ашхабада по формированию мультимодальных транзитно-транспортных коридоров, оказывающих позитивное влияние на социально-экономическое возрождение Афганистана и его последовательную интеграцию в систему региональных и мирохозяйственных связей. Дипломат высказал главе государства признательность за оказываемую Туркменистаном поддержку в мирном восстановлении Афганистана. Он заверил главу туркменского государства, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления туркмено-афганского межгосударственного диалога.
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