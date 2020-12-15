В Ашхабаде отметили 140-летие со дня рождения Александра Блока

Представительство агентства «Россотрудничество» провело в Ашхабаде в камерном формате литературный вечер в честь 140-летия со дня рождения выдающегося русского поэта Александра Блока.

Актеры ашхабадского театра «АртИст» представили гостям вечера театрализованную композицию под названием «Блок». В постановке образ поэта вырисовывается из воспоминаний и дневниковых записей его современников — Анны Ахматовой, Зинаиды Гиппиус, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Анатолия Мариенгофа и Евгения Замятина. Все они оставили воспоминания о своих встречах с Блоком. И актеры, озвучив их воспоминания, постарались донести до зрителей масштаб и значение для истории личности Блока.

Ранее «Россотрудничество» провело в столице Туркменистана вечера памяти писателей Ивана Бунина и Иосифа Бродского, а также российского государственного деятеля Виктора Черномырдина.

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