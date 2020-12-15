Дипломаты Туркменистана обсудили вопросы реализации внешнеполитической стратегии страны

В МИД Туркменистана состоялась совещание, в котором приняли участие руководители и ответственные работники ведомства, а также главы туркменских дипломатических миссий в иностранных государствах, представители в международных организациях и руководители консульских учреждений страны.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, связанных с выполнением поручений президента Гурбангулы Бердымухамедова, данных дипломатическому корпусу страны в ходе расширенного заседания правительства 11 декабря текущего года, накануне Международного дня нейтралитета.

На этом заседании туркменский лидер поставил перед дипломатами страны задачи по реализации внешнеполитической стратегии государства и расширению отношений с Россией, Китаем, странами Азиатско-Тихоокеанского региона, с Евросоюзом, США, государствами арабского мира, Африки, Латинской Америки и т.д.

Дипломаты также рассмотрели пути реализации задач, следующих из материалов международной конференции «Политика нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», посвященной 25-летию туркменского нейтралитета и состоявшейся в Ашхабаде 12 декабря.

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