Компания «Туркменпочта» выпустила серию марок в честь 25-летия нейтралитета Серию юбилейных марок в честь 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана выпустила государственная компания почтовой связи "Туркменпочта". Марки посвящены достижениям современного Туркменистана, флоре, фауне, народным промыслам и историческим достопримечательностям страны. На юбилейной продукции изображены виды современного Ашхабада, природные и исторические памятники, среди которых и занесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также выпущены серии марок, посвященные туркменскому алабаю, ахалтекинским скакунам, сельскому хозяйству, транспорту и спорту. В компании считают, что новые туркменские марки будут пользоваться спросом у филателистов. © TURKMENISTAN.RU, 2020