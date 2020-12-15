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15.12.20 08:23

Компания «Туркменпочта» выпустила серию марок в честь 25-летия нейтралитета

Серию юбилейных марок в честь 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана выпустила государственная компания почтовой связи "Туркменпочта". Марки посвящены достижениям современного Туркменистана, флоре, фауне, народным промыслам и историческим достопримечательностям страны.

На юбилейной продукции изображены виды современного Ашхабада, природные и исторические памятники, среди которых и занесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также выпущены серии марок, посвященные туркменскому алабаю, ахалтекинским скакунам, сельскому хозяйству, транспорту и спорту. В компании считают, что новые туркменские марки будут пользоваться спросом у филателистов.

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