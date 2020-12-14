На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 126 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 126 сделок на 48 миллионов 273 тысячи долларов США.

В ходе торгов, предприниматели из России, ОАЭ, Турции, Афганистана, Панамы, Мальты и Узбекистана приобрели автобензин, смесовой парафиновый гач, авиационный и осветительный керосин, дизельное топливо и полипропилен, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. А коммерсанты из России и Афганистана закупили полиэтилен и сжиженный газ (госконцерна “Туркменгаз”). Помимо этого, бизнесменам из России, Китая, ОАЭ, Турции, Грузии, Азербайджана, Узбекистана и Киргизии были реализованы бесцветное листовое стекло, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, хлопчатобумажные ткань и пряжа, а также засушенные корневища солодки.

За манатные средства предприниматели из России, ОАЭ, Турции, Великобритании, Пакистана и Казахстана приобрели хлопчатобумажную пряжу. Общая сумма сделок составила 16 миллионов 799 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские коммерсанты закупили полипропилен и ковры ручной работы на сумму свыше 21 миллиона манатов.

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