В Ашхабаде состоялась международная конференция, посвященная 25-летию туркменского нейтралитета

В здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана (ТПП) состоялась международная конференция «Политика нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития». В торжественном заседании форума, посвященного 25-й годовщине нейтралитета Туркменистана, принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Перед началом конференции глава государства осмотрел в Экспоцентре ТПП международную выставку, развернутую в честь праздника. В масштабном смотре приняли участие министерства и ведомства страны, а также Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана. За 12 дней работы выставки ее участники подписали свыше 130 международных документов и договоров, общая сумма которых составила 62 миллиона долларов США, более 1,5 миллиона евро и свыше 2,5 миллиона манатов.

Затем Гурбангулы Бердымухамедов выступил на международной конференции, посвященной 25-летию нейтралитета страны. Глава государства отметил, что обретение 12 декабря 1995 года Туркменистаном международно признанного статуса постоянного нейтралитета стало для страны историческим событием. Оно предопределило направленность и содержание внешней политики туркменского государства, оказало мощное позитивное воздействие на внутреннее развитие, выполнение масштабных национальных планов в экономике и социальной сфере, становление и укрепление демократических институтов.

По словам туркменского лидера, нейтралитет Туркменистана, наличие дружественных, конструктивных и уважительных связей со всеми государствами, налаженное сотрудничество с ООН, ее специализированными органами, участие в работе других международных организаций создают благоприятные возможности для полноформатного участия страны в решении наиболее значимых проблем современного мироустройства.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что нейтралитет сегодня применим практически ко всем сферам международного партнерства Туркменистана. Он обладает большим потенциалом в деле налаживания сотрудничества и взаимопонимания, играет значимую роль в реализации основополагающих целей и стратегий ООН. Поздравив всех с Международным днем нейтралитета, глава государства пожелал участникам конференции интересной и плодотворной работы.

Затем на форуме были заслушаны видеообращения к участникам конференции Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Юсефа Бен Ахмед аль-Усаймина, председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимира Норова и Генерального директора ЮНИСЕФ Одрэ Азуле.

После этого на конференции выступили специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд и Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Туркменистане Александр Блохин.

Выступившие поздравили туркменского лидера и народ страны с 25-летием туркменского нейтралитета, и отметили важную роль нейтрального Туркменистана в дела укрепления мира и стабильности в региональном и глобальном измерении.

Обращаясь к участникам конференции, президент Туркменистана отметил, что в прозвучавших выступлениях руководителей международных организаций и дипломатов подчеркивались актуальность политики нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития. По мнению главы государства, в выступлениях высказано немало ценных инициатив, которые могут быть использованы в международной дипломатии.

«Мы высоко оцениваем итоги торжественного заседания конференции, которое продемонстрировало, что совместная работа по укреплению мира, безопасности и стабильности, выполнению Целей устойчивого развития способна стать прочной основой для объединения многосторонних усилий», – сказал туркменский лидер.

Завершая свое выступление, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в 2021 году Туркменистан отметит еще одну историческую дату – 30-ю годовщину независимости. Глава государства поздравил участников конференции с наступающим 2021 годом – Международным годом мира и доверия, пожелав, чтобы будущий год принес всем счастье и процветание.

Во второй половине дня международная конференция, посвященная 25-летнему юбилею постоянного нейтралитета Туркменистана, продолжила свою работу в формате пленарных заседаний.

Результаты юбилейного форума были подведены в ходе заседания за «круглым столом» и получили свое отражение в принятом ашхабадском итоговом документе международной конференции «Политика нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития».

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