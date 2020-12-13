Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
13.12.20 08:23

В Туркменистане торжественно отметили Международный день нейтралитета

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в Международный день нейтралитета принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к монументу Нейтралитета.

После исполнения военным оркестром государственного гимна, глава государства возложил венок к памятной плите, установленной у подножия величественного мемориального комплекса.  

Вслед за туркменским лидером цветы к подножию монумента возложили председатель парламента, вице-премьеры, руководители военных и правоохранительных ведомств, министры, депутаты национального парламента, главы аккредитованных в Ашхабаде дипломатических миссий, а также представители общественных организаций, СМИ, старейшины и студенческая молодежь.

Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню нейтралитета, прошли во всех регионах страны.

© TURKMENISTAN.RU, 2020
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2020 Turkmenistan.ru