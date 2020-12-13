В Туркменистане торжественно отметили Международный день нейтралитета Президент Гурбангулы Бердымухамедов в Международный день нейтралитета принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к монументу Нейтралитета. После исполнения военным оркестром государственного гимна, глава государства возложил венок к памятной плите, установленной у подножия величественного мемориального комплекса. Вслед за туркменским лидером цветы к подножию монумента возложили председатель парламента, вице-премьеры, руководители военных и правоохранительных ведомств, министры, депутаты национального парламента, главы аккредитованных в Ашхабаде дипломатических миссий, а также представители общественных организаций, СМИ, старейшины и студенческая молодежь. Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню нейтралитета, прошли во всех регионах страны. © TURKMENISTAN.RU, 2020