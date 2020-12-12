Президенты Туркменистана и Узбекистана провели телефонный разговор

Ключевые вопросы двустороннего сотрудничества обсуди в ходе телефонного разговора президенты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.

Узбекский лидер поздравил Гурбангулы Бердымухамедова со знаменательной датой – 25-й годовщиной нейтралитета, адресовал наилучшие пожелания всему туркменскому народу. Мирзиеев подчеркнул, что в Узбекистане высоко ценят миролюбивую политику нейтрального Туркменистана, выступающую важным фактором укрепления стабильности и устойчивого развития в регионе.

Поблагодарив за поздравления, президент Туркменистана отметил, что международно-правовой статус туркменского нейтралитета служит прочной основой для развития равноправных и уважительных отношений с государствами мира. В этой связи туркменский лидер подчеркнул, что особое значение здесь придается развитию сотрудничества с соседними странами, с народами которых туркменский народ связывают исторические, политические, экономические и культурные связи.

Стороны обсудили добрососедский диалог между Туркменистаном и Республикой Узбекистан, отметив, что двустороннее взаимодействие носит динамичный и поступательный характер. Главы двух государств также выразили уверенность, что доверительные контакты на высшем уровне будут и впредь служить прочной основой для развития партнерства по всему его спектру отношений.

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