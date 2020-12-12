Туркменистан разрешил проживание в стране группе иностранных граждан

Туркменистан дал разрешение на проживание в стране 874 иностранным гражданам. Соответствующее постановление на расширенном заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Документ дает 874 лицам, являющимся гражданами 11 государств и представителями 31 национальности, разрешение на проживание в Туркменистане.

МИД Туркменистана и Государственной миграционной службе совместно с соответствующими министерствами и ведомствами страны поручено продолжить работу по оформлению документов зарубежных граждан и лиц без гражданства, обратившихся для получения разрешения на проживание в стране, с последующим внесением соответствующих предложений на рассмотрение главы государства. Документ принят в соответствии с принципами гуманизма и международными нормами по защите прав и свобод человека.

© TURKMENISTAN.RU, 2020