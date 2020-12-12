Туркменистан предоставил свое гражданство 2580 лицам без гражданства

Накануне 25-летия туркменского нейтралитета в гражданство Туркменистана приняты 2580 лиц без гражданства. Соответствующий указ на расширенном заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает в соответствии с принципами гуманизма, приверженности общепризнанным международным нормам по защите прав и свобод человека и учитывая право людей на свободный выбор гражданства принять 2580 лиц в гражданство Туркменистана, постоянно проживающих на территории страны и не имеющих гражданства.

МИД Туркменистана, МВД и Государственной миграционной службе предписано совместно с соответствующими министерствами и ведомствами продолжить работу по оформлению документов лиц без гражданства, обратившихся для принятия в гражданство Туркменистана, с последующим внесением соответствующих предложений на рассмотрение главы государства.

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