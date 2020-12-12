Меджлис Туркменистана наградил Гурбангулы Бердымухамедова орденом «Нейтралитет» и юбилейной медалью

Меджлис (парламент) Туркменистана принял постановления о награждении президента Гурбангулы Бердымухамедова орденом «Нейтралитет» и юбилейной медалью «К 25-летию нейтралитета Туркменистана». Торжественная церемония награждения состоялась в ходе расширенного заседания Кабинета министров, посвященного 25-летию нейтралитета страны.

Выступая на церемонии, председатель Меджлиса Туркменистана Гульшат Маммедова отметила, что президент Туркменистана награжден за огромный личный вклад в укрепление политических, экономических и правовых основ независимого государства в соответствии с принципами нейтралитета, развитие многосторонних связей с государствами мира и международными организациями, особые заслуги перед обществом и народом.

Затем на церемонии был зачитан указ президента Туркменистана о награждении юбилейной медалью «К 25-летию нейтралитета Туркменистана» руководителя парламента, заместителей председателя Кабинета министров, глав военных и правоохранительных ведомств, хякимов (глав администраций) велаятов (областей) страны и города Ашхабада.

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