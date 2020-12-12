В Туркменистане прошла акция помилования по случаю 25-летия нейтралитета страны

Президент Гурбанулы Бердымухамедов, руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, а также по случаю 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана подписал два указа о помиловании осужденных туркменских граждан, а также иностранных граждан, осужденных на территории Туркменистана.

В соответствии с первым указом 2078 осужденных граждан страны освобождены от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности.

Второй указ освобождает четырех иностранных граждан, осужденных на территории Туркменистана, от дальнейшего отбывания наказания.

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