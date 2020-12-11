Туркменистан принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в онлайн-формате

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств – участников СНГ под председательством Узбекистана в формате видеоконференции.

Во встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии России, Таджикистана, а также председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Стороны обсудили вопросы укрепления региональной безопасности и развития сотрудничества в области здравоохранения, науки и культуры.

Выступая на встрече, глава МИД Туркменистана изложил позицию туркменской стороны в деле обеспечения политической и экономической стабильности на пространстве Содружества, укрепления дружбы и добрососедства, защиты экологии, развития партнерства в области здравоохранения, в том числе путем сотрудничества с ООН. Также глава туркменского внешнеполитического ведомства рассказал о мерах, принимаемых Ашхабадом для обеспечения международной информационной безопасности.

По итогам заседания стороны согласовали проекты совместного заявления глав государств – участников СНГ по случаю 75-й годовщины образования ООН, совместного заявления о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности и план межмидовских консультаций в СНГ на 2021 год. Также стороны согласовали решения об объявлении в СНГ 2022 года Годом народного творчества и культурного наследия, а 2023 года – Годом русского языка как языка межнационального общения.

© TURKMENISTAN.RU, 2020