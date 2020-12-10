В Ашхабаде состоялась презентация книги президента Туркменистана, изданной на русском языке

В Ашхабаде состоялась презентация книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Духовный мир туркмен», опубликованной в переводе на русский язык.

В мероприятии, организованном МИД Туркменистана, приняли участие представители Посольства Российской Федерации в Туркменистане, туркменских общественных организаций, творческих учреждений, вузов и СМИ. На презентации было подчеркнуто, что вышедшее в свет в нынешнем году новое произведение главы туркменского государства несет в себе идею укрепления гуманитарных связей, отношений дружбы и взаимопонимания между странами и народами.

Выступившие на встрече отметили, что сотрудничество между Россией и Туркменистаном, в том числе в области науки, культуры и образования имеет глубокие корни, и презентация труда туркменского лидера на русском языке является свидетельством стремления народов двух стран и далее развивать это многоплановое партнерство.

По мнению участников презентации, перевод книги «Духовный мир туркмен» на русский язык позволит россиянам еще лучше ознакомиться с культурным наследием и нравственными принципами туркменского народа.

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