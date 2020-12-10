Туркменистан выделил в 2020 году 100 тысяч долларов в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации

Туркменистан внес в 2020 году 100 тысяч долларов США в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН (CERF) и сделал заявку на очередной взнос в 2021 году.

Как сообщает МИД Туркменистана, об этом на встрече высокого уровня в формате видеосвязи по объявлению взносов в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации сообщил вице-премьер, глава МИД страны Рашид Мередов. Он отметил, что по поручению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в 2020 году страна внесла свой добровольный взнос в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации в размере 100.000 долларов США. Министр также подчеркнул, что Туркменистан сделает очередной взнос в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации в 2021 году.

«Туркменистан регулярно оказывает помощь странам региона и другим государствам мира для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», – сказал глава МИД Туркменистана. Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации был создан 15 лет назад в соответствии со специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

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