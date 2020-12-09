Центральный банк Туркменистан выпустил памятные монеты и вводит в обращение новые банкноты в честь 25-летия нейтралитета В честь 25-й годовщины нейтралитета Туркменистана Центральный банк страны выпустил золотые и серебряные памятные монеты и вводит в обращение новые, модифицированные банкноты. Новые монеты достоинством в 100 манатов отчеканены по заказу туркменского Центробанка в Сингапуре. Золотая монета – Au 916,7 – весит 39,94 грамма, серебряная – Ag 925 – 28,28 грамма, диаметр монет составляет 38,61 миллиметра. Также Центральный банк Туркменистана по случаю 25-й годовщины нейтралитета вводит в обращение новые модифицированные банкноты достоинством в 1, 5, 10, 20, 50 и 100 манатов. Цвет и дизайн лицевой стороны банкнот в целом сохранены, на всех банкнотах изображена эмблема года «Туркменистан – родина нейтралитета». На оборотной стороне новых банкнот изображены Международный морской порт Туркменбаши и монумент Конституции, а также ранее изображенные здания на банкнотах выпуска 2014 года. Эти изменения введены с целью усиления защитных признаков и совершенствования визуальных элементов защиты банкнот. © TURKMENISTAN.RU, 2020