ООН и ОИС приняли резолюции о значении нейтралитета в укреплении мира

На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана и при единогласной поддержке государств-членов организации была принята резолюция «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития».

Документ рекомендует всем государствам-членам, организациям системы ООН и другим организациям использовать потенциал нейтральных государств и их посредничество в мирном урегулировании споров, предотвращении и разрешении кон­фликтов.

На 47-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС была принята резолюция «Роль политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития в регионе ОИС и во всём мире».

В документе признается позитивная роль, которую нейтральные страны играют в предоставлении и доставке гуманитарной помощи в сложных чрезвычайных ситуациях и при стихийных бедствиях. В резолюции подчеркивается, что реализация политики нейтралитета способствует укреплению международной и региональной стабильности, играет важную роль в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами мира.

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