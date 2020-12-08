Делегация Туркменистана приняла участие в министерской конференции программы ЦАРЭС

Делегация Туркменистана приняла участие в 19-й министерской конференции стран-членов программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), состоявшейся в режиме онлайн. Тема переговоров – «Региональное сотрудничество, ориентированное на людей, в условиях после пандемии COVID-19».

В состав туркменской делегации вошли руководители и представители Министерства финансов и экономики Туркменистана, Минкультуры, Центрального банка, Государственного комитета по статистике и Института государства, права и демократии. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития взаимодействия в целях восстановления экономического роста, обеспечения трудовой занятости населения и создания рабочих мест в странах-членах ЦАРЭС в постпандемический период.

На рассмотрение участников конференции в качестве основных отчетных документов были вынесены стратегии ЦАРЭС в области туризма и гендерной проблематики, рассчитанные до 2030 года.

По итогам 19-й министерской конференции стороны приняли совместное заявление, в котором отмечен прогресс в реализации стратегии программы ЦАРЭС до 2030 года и подтверждена приверженность сторон региональному сотрудничеству в целях решения новых проблем, возникших в связи с пандемией коронавируса нового типа.

© TURKMENISTAN.RU, 2020