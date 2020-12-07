На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 262 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 262 сделки на 56 миллионов долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Мальты, Афганистана, Узбекистана и Великобритании приобрели дизельное топливо, авиационный и осветительный керосин, сжиженный газ, автобензин ЕСО-93 и гидроочищенное дизтопливо. Бизнесмены из Турции закупили карбамид (ОАО «Туркменсенагат экспорт-импорт»). Помимо этого, коммерсантам из России, ОАЭ, Турции, Мальты, Азербайджана и Киргизии были реализованы крашеные махровые изделия, хлопчатобумажная пряжа и ткань, а также ковры ручной работы.

За манатные средства предприниматели из Великобритании, ОАЭ, Армении и Турции приобрели хлопчатобумажную пряжу. Шерсть сараджинская стала предметом сделок местных предпринимателей. Общая сумма контрактов составила 29 миллионов 352 тысяч манатов

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили моторное и базовое масла, полиэтилен высокой плотности, полипропилен, ковры ручной работы и хлопок-волокно на 193 миллиона 146 тысяч манатов.

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