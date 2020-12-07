В Туркменистане запущены национальная почта и мессенджер

Туркменская компания «Туркментелеком» объявила о запуске первой национальной электронной почты sanly.tm и мессенджера tmchat. Это произошло на выставке, посвященной 25-летию нейтралитета Туркменистана, развернутой в павильонах Торгово-промышленной палаты в Ашхабаде.

Теперь пользователи могут использовать в своей повседневной жизни эти опции. Почтовый сервис sanly.tm по возможностям не уступает другим известным аналогам и может составить им достойную конкуренцию. Почта доступна на трех языках: туркменском, русском и английском. Дизайн выполнен в национальном стиле, размер почтового ящика – 1 Гб, сервис включает также календарь, контакты, записи и чат.

Мессенджер tmchat является перспективной альтернативой многим международным социальным сетям. Он также доступен на трех языках и может быть использован в ноутбуках, нетбуках, персональных компьютерах, планшетах, смартфонах и даже в «умных» часах.

В tmchat можно переписываться, отправлять голосовые сообщения, смайлы, фотографии, совершать видеозвонки. А собственная лента новостей поможет пользователю всегда быть в курсе последних событий в стране.

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