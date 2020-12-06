В Ашхабаде состоялась презентация новой книги президента Туркменистана

В Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули состоялась презентация книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – родина Нейтралитета», посвященной 25-летию туркменского нейтралитета.

В мероприятии приняли участие депутаты Меджлиса (парламента), члены правительства, представители министерств, ведомств, общественных организаций, политических партий, научных учреждений и СМИ. Также в презентации приняли участие онлайн общественные деятели из-за рубежа.

Участники презентации отметили, что на страницах издания отражены важные события новейшей истории страны и дан глубокий анализ этапов ее нейтрального развития. Выступившие подчеркнули, что автор книги на конкретных примерах показывает, как нейтрально-правовой статус помогает успешно налаживать взаимовыгодное сотрудничество с государствами мира. Докладчики также отметили особый вклад книги «Туркменистан – родина Нейтралитета» в развитие современной исторической науки, философии и политологии. По их мнению, новое издание придаст импульс дальнейшим научным исследованиям в этих направлениях.

Новая книга выпущена в свет Государственной издательской службой Туркменистана на высоком полиграфическом уровне и богато проиллюстрирована фотоматериалами.

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