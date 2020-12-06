Туркменистан и ЮНЕСКО обсудили вопросы взаимодействия в историко-культурной сфере

В режиме видеосвязи состоялась международная научная конференция «Нейтральный Туркменистан – ЮНЕСКО: международное сотрудничество в области истории и культуры». Форум, организованный Институтом языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули и туркменским Институтом истории и археологии, приурочен к 25-й годовщине нейтралитета Туркменистана.

В международной онлайн-встрече приняли участие представители ЮНЕСКО, историки, археологи, языковеды, литераторы, переводчики и руководители научных центров и вузов из более чем двадцати стран мира. На пленарном заседании с докладами выступили ученые из Франции, Саудовской Аравии, России, Турции, Азербайджана и Украины. В центре внимания специалистов были вопросы международного научного обмена, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в историко-культурной сфере с учетом деятельности Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, созданной в этом году.

Выступавшие на конференции подчеркнули приверженность Туркменистана защите национальных и общечеловеческих ценностей, установлению атмосферы дружбы и доверия между государствами и народами на основе открытого культурно-гуманитарного диалога.

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