В Афганистане торжественно открыли мечеть, возведенную на средства Туркменистана

В поселке Акина провинции Фарьяб Исламской Республики Афганистан торжественно открыли мечеть на 500 мест, построенную на средства Туркменистана в качестве дара народу соседней страны.

В церемонии приняли участие главный муфтий Туркменистана Ялкаб Ходжагулыев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Афганистане Ходжа Овезов, туркменский консул в городе Мазари-Шариф Базарбай Кабаев, а также имамы приграничных с Афганистаном велаятов (областей) Туркменистана.

С афганской стороны в церемонии участвовали министр хаджа и исламских дел Афганистана Мохаммад Касим Халими, главы приграничных с Туркменистаном афганских провинций, а также туркмены, проживающие в этих регионах.

Как отмечает МИД Туркменистана, открытие мечети накануне 25-летия нейтралитета Туркменистана глубоко символично, поскольку Ашхабад уделяет большое внимание восстановлению социальной сферы Афганистана.

Также в день открытия новой мечети из Туркменистана в афганские провинции Джовзджан, Герат и Фарьяб был доставлен гуманитарный груз, состоящий из лекарственных и медицинских средств, хозяйственных, текстильных и продовольственных товаров, произведенных в Туркменистане.

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