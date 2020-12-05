Утверждены программы развития взаимодействия Туркменистана с международными организациями

В целях наращивания сотрудничества Туркменистана с международными организациями президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, утвердив ряд программ, планов и стратегий в этой сфере.

Документом утверждены Программа развития системы интеллектуальной собственности Туркменистана на 2021-2025 годы, Программа развития энергетической дипломатии Туркменистана на 2021–2025 годы, Национальный план действий по гендерному равенству в Туркменистане на 2021–2025 годы, Национальный план действий на 2021–2024 годы по реализации стратегии Туркменистана по предотвращению насильственного экстремизма и противодействию терроризму на 2020–2024 годы и Национальная стратегия по развитию возобновляемой энергетики в Туркменистане до 2030 года.

В соответствии с документом, министерствам и отраслевым ведомствам предписано обеспечить реализацию мер, предусмотренных в вышеуказанных документах.

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