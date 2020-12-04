Новый итальянский посол вручил верительные грамоты президенту Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Итальянской Республики в Туркменистане Лучано Галли.

В ходе беседы глава государства и итальянский полпред обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества, подчеркнув наличие значительного потенциала для наращивания и диверсификации связей в торгово-экономической сфере. В числе приоритетных сфер партнерства были названы топливно-энергетический сектор, индустриальный комплекс, легкая промышленность и ряд других отраслей.

Также туркменский лидер и итальянский дипломат отметили взаимодействие Ашхабада и Рима в формате ООН и других международных организаций, где стороны демонстрируют взаимопонимание и обоюдную поддержку выдвигаемых инициатив. В этой связи стороны особо подчеркнули близость или совпадение позиций по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

В завершение встречи посол выразил президенту Туркменистана признательность за внимание к развитию туркмено-итальянских отношений.

© TURKMENISTAN.RU, 2020