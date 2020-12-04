Туркменистан принял участие в онлайн-заседании Совета министров стран ОБСЕ

Туркменистан принял участие в двухдневном онлайн-заседании Совета министров стран-членов ОБСЕ. На повестку дня встречи было вынесено обсуждение широкого круга вопросов региональной и мировой повестки дня, представляющих взаимный интерес, а также основных политических, экономических и гуманитарных аспектов сотрудничества стран на площадке ОБСЕ.

На заседании было отмечено, что Туркменистан поддерживает сложение усилий в рамках ОБСЕ по решению актуальных задач в области экологии, охраны окружающей среды, рационального использования водных ресурсов, а также проблем, связанных с изменением климата. В этой связи туркменской стороной было высказано предложение по подготовке комплексной экологической программы ОБСЕ, которая поможет конкретизировать приоритеты организации в природоохранной сфере.

На заседании были озвучены туркменские инициативы, нацеленные на выработку эффективных механизмов взаимодействия в области региональной и глобальной энергетической безопасности, а также формирования системы устойчивого транспорта. В этой связи была еще раз подчеркнута целесообразность предложения туркменской стороны о создании специализированных структур ОБСЕ – Совета по устойчивой энергетике и Комиссии по транспортной политике.

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